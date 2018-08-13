«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов

17:07, 13 августа 2018, ПАИ

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов считает, что для молодых педагогов региона есть смысл создать «Школу молодого специалиста», в которой им разъясняли бы права, возможности и особенности профессии. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», который проходит сегодня, 13 августа, в общественной приёмной Михаила Ведерникова. Напомним, там обсуждаются распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работа с молодыми кадрами.

Говоря о стимулирующих выплатах, один из участников дискуссии предложил привязать их к профессиональным результатам педагога. Однако Александр Седунов сказал, что это почти невозможно, так как в разных условиях будут, например, педагоги начальных классов, которым сложно соревноваться с учителями информатики или математики.

Отметим, ранее он пояснил коллегам, что периодичность выдачи стимулирующих выплат устанавливается в каждой школе с участием профсоюзных организаций, и что чёткой системы выплаты этих средств нет ни в одной школе региона. По словам Александра Седунова, распределение и выплата стимулирующих средств должны быть максимально прозрачными.

В свою очередь председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев, являющийся завучем псковской школы № 10, предложил на уровне региона обозначить список критериев, которым необходимо соответствовать для получения стимулирующих выплат.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.