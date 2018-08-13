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Общество

В 9 хозяйствах Порхова отменен карантинный режим

В 9 личных подсобных хозяйств в Порхове отменён карантинный фитосанитарный режим, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В 2008 году на территории данных хозяйств общей площадью 1,28 га была установлена карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде (Clobodera rostochiensis (Woll). В результате проведенных обследований на указанных территориях в течение 3-х лет не выявлялись цисты данного карантинного объекта. Приказом Управления Россельхознадзора карантинные фитосанитарные зоны упразднены.

В целях предотвращения ввоза и распространения карантинных объектов физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, занимающихся производством, ввозом, использованием, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции необходимо систематически проводить карантинное фитосанитарное обследование имеющихся земельных участков, мест хранения, использования подкарантинной продукции; при обнаружении карантинных объектов или возникновении подозрений немедленно сообщать в Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям по адресу:

180014, город Псков, улица Николая Васильева, дом 77, по факсу: 8 (8112) 29-21-29, по e-mail: dosmotr.rshn@mail.ru или в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна управления по тому же адресу, по факсу 8 (8112) 29-21-29 доб. 253, e-mail: pskov7@ursn.spb.ru pskov20@ursn.spb.ru

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