На службу в подразделения ГИБДД приглашают псковичей

19:55, 13 августа 2018, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, в ОГИБДД УМВД России по Пскову требуются заместитель командира взвода ДПС, инспекторы ДПС и инспекторы по розыску ОР ДПС. Справки по телефонам: 8-811-2-59-63-19, 8-811-2-59-63-96.

В ОГИБДД ОМВД России по Великим Лукам требуются инспекторы ОГИБДД по ИАЗ, госинспекторы РЭГ, старший инспектор ДПС, старший госинспектор РЭГ, инспекторы ДПС, госинспекторы по розыску РЭГ. Спрвки по телефону: 8-811-53-5-27-81.

В ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» открыта вакансия начальника ОГИБДД. Справки по телефону: 8-811-41-2-13-19.

В ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району требуются инспекторы ДПС. Справки по телефону: 8-811-31-2-30-05.

В ОГИБДД МО МВД России «Невельский» требуются сотрудники на должность инспектора ДПС. Справки по телефону: 8-811-51-2-14-55.

ОГИБДД ОМВД России по Островскому району ищет сотрудника на должность инспектора ДПС. Справки по телефону: 8-811-52-3-63-09.

В ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» требуются сотрудники на должность: старшего инспектора ДПС, госинспектора РЭГ. Справки по телефону: 8-811-38-2-15-23.

В ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району требуется: инспекторы ОГИБДД по ИАЗ, старший инспектор ДПС, инспектор ДПС. Справки по телефону: 8-811-34-2-13-34.

ОГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский» требуются инспекторы ДПС. Справки по телефону: 8-811-32-5-24-85.

Заработная плата от 20 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством.