«Немолодых» педагогов предлагают поддержать участники круглого стола по образованию в общественной приемной Ведерникова

17:20, 13 августа 2018, ПАИ

«Не совсем правильно в работе с кадрами думать только о молодых педагогах», поскольку «немолодых педагогов» тоже «надо поддерживать, чтобы они оставались в профессии, в регионе», - такое мнение было высказано сегодня, 13 августа, в ходе круглого стола «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», который проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова. Напомним, там обсуждаются распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работа с молодыми кадрами.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, одна из участниц дискуссии также заявила, что «не надо жалеть молодых педагогов, мы можем набрать стимулирующие выплаты». «Нет никаких трудностей при наборе выплат, особенно в коллективе, где педагоги дорабатывают и не желают пользоваться новыми приемами», - добавила она.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.