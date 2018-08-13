Ноутбук, мобильный телефон и банковские карты украл иностранец из квартиры в Новосокольниках

17:29, 13 августа 2018, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 августа около 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Новосокольниках из квартиры дома на улице Ленинской похищен ноутбук, мобильный телефон и банковские карты. Вскоре у автовокзала Великих Лук стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Белоруссии.

Росгвардейцы доставили вора в полицию и изъяли похищенное.