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Общество

Ноутбук, мобильный телефон и банковские карты украл иностранец из квартиры в Новосокольниках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 августа около 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Новосокольниках из квартиры дома на улице Ленинской похищен ноутбук, мобильный телефон и банковские карты. Вскоре у автовокзала Великих Лук стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Белоруссии.

Росгвардейцы доставили вора в полицию и изъяли похищенное.

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