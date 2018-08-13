Александр Седунов считает правильным распространить программу предоставления жилья педагогам на областной центр

17:24, 13 августа 2018, ПАИ

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов считает, что было бы правильно распространить программу предоставления жилья педагогам на областной центр. «В районах получить жилье - не всегда проблема», - добавил он, передает корреспондент Псковского агентства информации круглого стола «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», который проходит сегодня, 13 августа, в общественной приёмной Михаила Ведерникова.

Напомним, там обсуждаются распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работа с молодыми кадрами.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.