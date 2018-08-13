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Общество

Александр Седунов считает правильным распространить программу предоставления жилья педагогам на областной центр

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов считает, что было бы правильно распространить программу предоставления жилья педагогам на областной центр. «В районах получить жилье - не всегда проблема», - добавил он, передает корреспондент Псковского агентства информации круглого стола «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», который проходит сегодня, 13 августа, в общественной приёмной Михаила Ведерникова.

Напомним, там обсуждаются распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работа с молодыми кадрами.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.

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