Родительский день прошёл в Псковском филиале Академии ФСИН России

20:02, 13 августа 2018, ПАИ

В загородном учебном центре Псковского филиала академии был проведен родительский день для встречи курсантов первого курса со своими родными и близкими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Родители первокурсников встретились с руководством и курсовыми офицерами Псковского филиала академии, которым задали вопросы, связанные с условиями прохождения службы и проживания вчерашних школьников. Им был показан видеоролик, главными героями которого стали курсанты набора 2018 года.

После этого гости ознакомились с территорией загородного учебного центра. По словам родителей, они остались довольны не только бытовыми условиями, в которых проживают их дети, но и внешним видом первокурсников. Курсанты порадовали своих родственников первыми навыками дисциплины строя, пройдя перед самыми дорогими для них людьми, твердо чеканя шаг, с песней.