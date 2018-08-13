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Общество

В Пскове продолжается работа над концепцией Народного парка

Глава Пскова Иван Цецерский провел совещание по созданию в городе Народного парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В заседании приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации муниципалитета Валентина Зубова, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова и руководители структурных подразделений Псковской городской Думы.

Валентина Зубова выступила с отчетом об итогах работы по зонированию территории будущего народного парка, которые проводились с учетом геологических особенностей местности и предложений горожан по содержанию тематических зон.

Участники заседания также обсудили промежуточные итоги голосования за лучшее наполнение парковой зоны в двух проектах, предложенных разработчиками на основе предложений граждан в социальных сетях. Напомним, проголосовать за понравившийся проект можно до 25 августа в социальной сети Facebook здесь. На основе победившего в интернет-голосовании эскиза специалисты выполнят дизайн-проект.

Кроме того, продолжается конкурс в группе Контроль.Псков на лучшее название будущего парка. Лидеры голосования на данный момент  - «Степановский лужок» и «Электрон».

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