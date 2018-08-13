Выездной прием граждан пройдёт в Опочецком межрайонном следственном отделе 21 августа

19:34, 13 августа 2018, ПАИ

21 августа в 12:00 планируется проведение выездного приема граждан в Опочецком межрайонном следственном отделе, который обслуживает Опочецкий (базовый), Красногородский, Пустошкинский и Себежский районы, по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных следственному комитету Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону, прием будет проводить исполняющий обязанности руководителя следственного управления Дмитрий Больбух по адресу: Опочка, улица Механизаторов, 14.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления - 8(8112) 290-602.