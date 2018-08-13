Беспорядки пытался спровоцировать заключенный в великолукской колонии

19:30, 13 августа 2018, ПАИ

Следственный отдел по Великим Лукам СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он подозревается в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК РФ).

По версии следствия, 28 июля в момент проверки наличия осужденных исправительной колонии, ранее судимый за разбой заключенный, преследуя цель нарушения нормальной деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, стал высказывать угрозы в адрес сотрудников исправительной колонии, оскорбляя при этом грубой нецензурной бранью, после чего набросился на одного из них, причинив телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.