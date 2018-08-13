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Общество

О необходимости освидетельствования маломерных судов напоминают псковичам

Для обеспечения безопасной эксплуатации маломерных судов ГИМС МЧС России по Псковской области проводит освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях и подлежащих регистрации в реестре маломерных судов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, государственная услуга по освидетельствованию маломерных судов доступна для заявителей в течение всего года.

В настоящее время существуют следующие виды освидетельствования маломерных судов, используемых в некоммерческих целях:

1. Освидетельствование маломерных судов с проведением испытаний на мореходные качества проводится перед регистрацией в реестре маломерных судов, не прошедших при строительстве обязательной сертификации или судов индивидуальной постройки.

2. Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации проводится через каждые пять лет на плаву. Промежуток 5 лет для очередного освидетельствования исчисляется с даты последнего освидетельствования.

3. Освидетельствование маломерного судна, подготовленного к переходу (перегону).

4. Освидетельствование маломерного судна после ремонта.

Государственная пошлина за предоставление услуги по освидетельствованию маломерных судов, подлежащих регистрации, не взимается.

В случае эксплуатации маломерного судна, не прошедшего освидетельствование установленным порядком, граждане могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления), что влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

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