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Житель Пустошки погиб при пожаре в собственной квартире

Мужчина погиб при пожаре в собственной квартире на улице Октябрьской в Пустошке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 10 августа в 15:21.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №26, в составе пяти человек на двух автоцистернах. Через три минуты огнеборцы прибыли на место и подали на тушение пожара два ствола «Б» от автоцистерны. В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате сгорел диван и постельные принадлежности, на месте был обнаружен погибшим 53-летний мужчина. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём погибшего.

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