Телефон украли у женщины в баре в Новосокольниках

20:24, 13 августа 2018, ПАИ

Мобильный телефон украли у жительницы Псковской области в баре в Новосокольниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, ночью 11 августа женщина отправилась в бар в Новосокольниках, где неизвестный украл у нее сотовый телефон «Асус», находившийся в свободном доступе. Причиненный ущерб составил пять тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.