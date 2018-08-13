ПДД напомнили полицейские отдыхающим детско-оздоровительного лагеря «Дружба» Стругокрасненского района

20:39, 13 августа 2018, ПАИ

В рамках профилактической акции «Безопасные каникулы!» начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский» Виталий Павлов и представитель общественной организации «Российское движение школьников» Евгения Воропаева посетили детский оздоровительный лагерь «Дружба». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, основной темой встречи стали правила дорожного движения.

Полицейский напомнил детям правила перехода проезжей части, ребята вспомнили кому и где можно кататься на велосипеде, кто может управлять скутерами и мопедами, отметили необходимости носить на верхней одежде световозвращающие элементы. Для закрепления полученной во время беседы информации, Евгения Воропаева провела викторину по правилам дорожного движения. Победители викторины получили призы: светоотражающие фликеры. Также в целях профилактики, всем участникам встречи роздали специальную памятку «Правила поведения на воде».

На прощание гости призвали детей применять полученные знания на практике, быть вежливыми участниками дорожного движения, пожелали хорошего отдыха и побольше солнечных дней на оставшиеся каникулы. Ребята также поблагодарили за встречу, пообещали соблюдать правила дорожного движения и сфотографировались с гостями на память.