Минфин РФ разработал законопроект об экологическом налоге

22:12, 13 августа 2018, ПАИ

Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога, который должен заменить платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Существующий в настоящее время неналоговый платеж - плата за негативное воздействие на окружающую среду, регулируемый природоохранным законодательством Российской Федерации, обладает признаками налога, в связи с чем может быть включен в Налоговый кодекс Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

При этом для добросовестных налогоплательщиков уровень нагрузки не изменится, обещают в Минфине. Нынешняя же система платежей за негативное воздействие на окружающую среду оценивается как низкоэффективная.

Согласно документу, предлагается установить фиксированные налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. В случае принятия проекта поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.