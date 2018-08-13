Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Великих Луках и Пыталовском районе

21:29, 13 августа 2018, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Пыталовском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, ночью 12 августа в Великих Луках на улице Новоселенинская экипаж ДПС ГИББД остановил «Фольцваген Пассат», которым управлял безработный 49-летний великолучанин в нетрезвом виде.

В этот же день в Пскове на Рижском проспекте сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Форд Куга». 42-летний житель поселка Палкино, находившийся за рулем автомобиля, также был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, вечером 11 августа в деревне Коровск Пыталовского района полицейские остановили ВАЗ-2107. Выяснилось, что автомобилем управлял 28-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также днем 10 августа на улице Алтаевой в Пскове стражи порядка остановили ВАЗ-2107. За рулем находился 37-летний нетрезвый мужчина.

По данным фактам проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.