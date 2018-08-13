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Общество

Иван Цецерский провел прием по личным вопросам для лиц, находящихся в псковском СИЗО-1

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием по личным вопросам для лиц, находящихся в псковском СИЗО-1. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в сопровождении временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Олега Реутова Иван Цецерский ознакомился с условиями содержания и рационом находящихся в следственном изоляторе несовершеннолетних, женщин, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осмотрел камеры, столовую и медчасть.

Один из осужденных обратился с вопросом, касающимся его документов, которые он направлял в комиссию по вопросам помилования в Новгородской области, но не получил ответа. Иван Цецерский более подробно расспросил осужденного о сложившейся ситуации и пообещал в ближайшее время разобраться в данном вопросе.

Глава Пскова посетил также храм Анастасии Узорешительницы, который располагается на территории следственного изолятора.

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