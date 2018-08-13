Псковичка стала финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов в Крыму

21:56, 13 августа 2018, ПАИ

14 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершается смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена». Она объединила 450 молодых поэтов, прозаиков, драматургов, актёров и режиссёров театра, литературных критиков и блогеров, а также исполнителей авторской песни со всей страны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФГБУ «Роскультцентр», на официальном закрытии смены будут подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов и состоится вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 80 идей.

В числе финалистов Нина Витковская из Псковской области, которая представила инициативу проведения радиоконкурса для молодых поэтов родного региона «В риFMу». «Конкурс проводится в несколько этапов. На первом обрабатываются все заявки и распределяются на группы по 4-5 человек. Второй этап подразумевает выход передачи в радиоэфире, где группа авторов читает по одному из своих стихотворений. Из каждой группы жюри выбирает по одному полуфиналисту, который соревнуется с другими в ходе нескольких прямых эфиров на радио «Маяк-Псков», по итогам определятся три победителя. Финал проходит в формате творческого вечера, а также телеэфиров на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» с аудиоотчётом на радиостанции «Маяк-Псков». Победитель получит ценные призы и право прочитать свои произведения со сцены на Пушкинском празднике поэзии в июне 2019 года. Победитель и другие финалисты будут приглашены к участию в творческих вечерах и конкурсах как регионального, так и федерального уровня», – рассказала Нина Витковская.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Спортивную программу на форуме представляет команда тренеров федеральной сети фитнес-клубов «Территория фитнеса».

Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа. Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи.