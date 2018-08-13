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Общество

Беспилотник для работы в условиях нулевой видимости создали в России

Инженеры холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех», создали беспилотник, который способен вести наблюдение за объектами в видимом, ультрафиолетовом и коротковолновом диапазоне инфракрасного спектра даже при плохих метеоусловиях, сообщается на сайте «Ростеха».

Как отмечают представители госкорпорации, летательный аппарат Orion-Drone можно применять для оценки дорожного покрытия, поиска преступников, контроля энергетического оборудования и поиска утечек, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. Беспилотник передает сигнал в режиме реального времени на расстояние до 10 километров, а скорость его полета составляет 100 километров в час. Дрон может работать без подзарядки в течение одного часа.

Кроме того, аппарат оснащен ультрафиолетовой камерой и камерой коротковолнового инфракрасного диапазона спектра, которая может с высокой степенью детализации отображать излучение, отраженное объектами.

«Основное преимущество дрона — его уникальная оптика, которая позволяет вести наблюдение в условиях сильного тумана, задымления, дождя или снегопада», — отмечает директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.

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