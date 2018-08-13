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Общество

Молодежные активисты Великолукского района познакомились с #Командой2018

С деятельностью #Команды2018 активистов Великолукского района познакомил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев. Об этом сообщается в группе «Команды 2018» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я рассказал о проекте #Команда2018, структуре и задачах Молодежного парламента — как об инструментах, которые молодежь может использовать для своей самореализации», — отметил Денис Матвеев.

По итогам встречи было решено, что в ближайшее время будет сформирован и начнет свою работу Молодежный Совет при главе Великолукского района. 

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