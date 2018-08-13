Почти 133 млн долларов составил объём экспорта в Псковской области за первое полугодие

22:55, 13 августа 2018, ПАИ

Объём экспорта в Псковской области за первое полугодие составил 132 млн 889,11 тысяч долларов, сообщается в статистическом отчёте о внешнеэкономической деятельности региона, который опубликован на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Рост экспорта по сравнению с первым полугодием прошлого года составил почти 50 млн долларов (в первом полугодие 2017 года - 83 млн 257,85 тысяч долларов).

Объём импорта товаров наоборот сократился: за первое полугодие текущего года он составил 148 млн 474,44 тысяч долларов, а за аналогичный период прошлого года импорт - 166 млн 206,76 тысяч долларов.