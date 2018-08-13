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Общество

«ВКонтакте» анонсировала новые функции приватности

Социальная сеть «ВКонтакте» пообещала ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей. Об этом рассказал операционный директор соцсети Андрей Рогозов.

Он пояснил, что реформа связана с ростом числа уголовных дел за публикации в интернете. «Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — подчеркнул Андрей Рогозов.

По его словам, «ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана соблюдать российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но решительно против необоснованных преследований. «В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», — пояснил Андрей Рогозов.

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