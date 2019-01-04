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Политика

Михаил Ведерников поздравил СМИ Псковской области с Днем печати

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств региона с профессиональным праздником — Днем российской печати, который празднуется сегодня, 13 января.

В поздравлении главы региона сказано:

«В современности многие недооценивают силу печати, считая, что интернет полностью захватил все сферы коммуникации. Практика показывает, что такое мнение не соответствует действительности в полной мере.

В мире электроники и высоких технологий бумажные носители позволяют человеку погрузиться в атмосферу спокойствия и стабильности, почувствовать своими руками что-то кроме клавиатуры и экрана смартфона.

Это отдельный мир и уникальная ниша, которую печать всегда будет сохранять за собой.

В Псковской области выпускается 35 газет совокупным тиражом более 100 тысяч экземпляров, которые вместе охватывают большую часть населения. В регионе работают десятки компаний, предлагающих издательские и полиграфические услуги.

Это заметная отрасль, которая остается востребованной и непрерывно развивается.

В этот праздничный день я желаю каждому из её сотрудников сохранять любовь к своему делу, сил, благополучия и успехов в работе!»

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