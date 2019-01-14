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Общество

В связи с ухудшением погоды в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности

В филиале МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» с 11:00 14 января введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым на территории области ухудшением погодных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики компании ведут постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков. В случае нештатных ситуаций аварийные бригады готовы немедленно приступить к восстановительным работам.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередач. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.

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