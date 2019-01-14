Визит внимания в больницу к пенсионерке нанесли представители Псковского Красного Креста

14:10, 14 января 2019, ПАИ

В первые дни после праздничных дней геронтоволонтер Евгения Цуканова вместе с руководителем клуба «Волонтеры добра» Любовью Сушиловой навестили в Псковской городской больнице Веру Ивановну - участницу проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны», которая в настоящее время находится на стационарном лечении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, посещать «старых» знакомых стало традицией в рамках действующего проекта. «Визиты внимания – это просто человеческое отношение, после чего светлее становится взгляд и теплее на сердце у пожилого человека. И, несмотря на то, что Вера Ивановна, сейчас находится на больничной койке, визит знакомых к ней стал важным событием, позволившим почувствовать к себе особое внимание и заботу окружающих», - отметили в Красном Кресте.

Во время визита краснокрестные посетители поинтересовались состоянием здоровья Веры Ивановны, выразили надежду на её скорейшее выздоровление и рассказали о предстоящих мероприятиях проекта, к которым по мере возможности она сможет подключиться.

«Вере Ивановне, активной участнице проектных мероприятий, было интересно узнать о новых событиях проекта и планах на ближайшее будущее. Особый интерес вызвала новость об открытии в Красном Кресте специального места для встреч пожилых людей – детей войны, создающего атмосферу кафе. Важной информацией для Веры Ивановны стало сообщение о том, что в новом проекте у пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, появилась возможность ежемесячно встречаться с опытным кардиологом, получать консультации и рекомендации по сохранению своего здоровья», - отметили в Красном Кресте.

Завершая визит, посетители вручили небольшие гостинцы и пожелали Вере Ивановне скорейшего выздоровления.

Напомним, визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.