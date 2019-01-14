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Общество

В Госдуму внесли закон об установке в домах систем оповещения об утечках газа

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий установку в домах за счет средств Фонда капремонта автоматической системы контроля за утечками газа. Закон размещен в электронной базе данных Госдумы, передает Росбалт.

Напомним, за последние две недели в России произошло две трагедии, связанных с утечками газа. Утром 31 декабря взрыв газа разрушил два подъезда жилого 9-этажного дома в Магнитогорске, погибли 39 человек. Сегодня утром газ взорвался в жилом доме города Шахты Ростовской области, один человек погиб, неизвестна судьба четырех жильцов.

В справке к документу отмечается, что сейчас на рынке уже есть системы, которые отслеживают утечки и позволяют дистанционно отключать газ в домах в случае опасности и оповещать экстренные службы. Эти системы позволяют предотвращать взрывы.

Сейчас средства Фонда капремонта можно тратить только на ремонты домов (фасады, подвалы, крыши, фундаменты и прочее) и внутридомовых инженерных систем.

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