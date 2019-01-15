Методика расчета прожиточного минимума может измениться в России в 2020 году

17:31, 15 января 2019, ПАИ

Методика расчета прожиточного минимума может измениться в России в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства Татьяну Голикову.

Выступая на Гайдаровском форуме 15 января, она напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение на период экономической стабилизации.

«Для того чтобы не совершать в этом вопросе «революций», не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки. Такая работа начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году», - заключила Татьяна Голикова.