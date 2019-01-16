На 16% выросли продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в 2018 году

19:30, 16 января 2019, ПАИ

В 2018 году пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет порядка 14,2 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 16% превышает показатели 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, электронной регистрацией в январе-декабре воспользовались более 11,7 млн пассажиров (+20%).

В декабре через Интернет были оформлены более 1 млн билетов (+6% к декабрю 2017 года). Услугой электронной регистрации в декабре воспользовались порядка 922 тысяч пассажиров (+11%).

Через терминалы самообслуживания в 2018 году оформлены более 1 млн билетов на поезда дальнего следования (распечатаны более 816,6 тысяч, приобретены – более 209 тысяч).