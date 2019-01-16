0
19:47
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
18:01
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
17:17
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
17:12
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16:41
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16:19
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
15:44
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Еще новости
Общество

На 16% выросли продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в 2018 году

В 2018 году пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет порядка 14,2 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 16% превышает показатели 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, электронной регистрацией в январе-декабре воспользовались более 11,7 млн пассажиров (+20%).

В декабре через Интернет были оформлены более 1 млн билетов (+6% к декабрю 2017 года). Услугой электронной регистрации в декабре воспользовались порядка 922 тысяч пассажиров (+11%).

Через терминалы самообслуживания в 2018 году оформлены более 1 млн билетов на поезда дальнего следования (распечатаны более 816,6 тысяч, приобретены – более 209 тысяч).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
16 января 2019
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
16 января 2019
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
16 января 2019
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16 января 2019
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018» 3
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
16 января 2019
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
16 января 2019
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 3

Идет загрузка...