Руководители Великих Лук поздравили жителей города с Днём освобождения

10:09, 17 января 2019, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Игорь Чевжик поздравили горожан с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Градоначальники подчеркнули, что 17 января 1943 года – героическая дата, символ мужества и стойкости освободителей Великих Лук. «Великолукская наступательная операция, которая завершилась безоговорочной победой наших воинов, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Город на Ловати являлся важным стратегическим пунктом, поэтому бои за его освобождение были особенно ожесточенными. Планировал Великолукскую наступательную операцию маршал Победы Георгий Жуков, который назвал ее «малым Сталинградом» и дал высокую оценку проведению этой операции», - отметили они.

Руководители города также подчеркнули, что ратные подвиги великолучан были отмечены боевыми наградами: «В честь 40-летия освобождения наш город был награжден орденом Отечественной войны I степени, а в 2008 году указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено звание «Город воинской славы».

Николай Козловский и Игорь Чевжик отметили и подлинный героизм великолучан, которые проявили его в тяжелые послевоенные годы, восстанавливая разрушенный в боях город. «Сегодня воинская и трудовая слава Великих Лук имеет достойное продолжение в созидательном труде великолучан, в преемственности поколений и патриотизме его жителей», - подчеркнули руководители города.

«Мы выражаем глубокую благодарность всем ветеранам и труженикам тыла за их самоотверженность и любовь к Родине, за то, что сегодня мы можем жить и трудиться под мирным небом на родной земле. Низкий поклон и вечная память героям, отстоявшим свободу и независимость нашей страны и города Великие Луки!» - сказали градоначальники и пожелали всем великолучанам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов.