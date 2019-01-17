Более 20 тонн свиного шпика вернулись в Латвию с псковской границы

13:20, 17 января 2019, ПАИ

Более 20 тонн свиного шпика вернули в Латвию сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка запрещен ввоз партии свиного шпика. Груз следовал автомобильным транспортом из Германии в Казахстан. В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра обнаружилось, что маркировочные этикетки наклеены на упаковки таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения их целостности. Кроме того, государственные инспекторы установили, что на перевозимой продукции отсутствует маркировка на русском языке.

Ввоз свиного шпика на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.