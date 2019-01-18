Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся

14:53, 18 января 2019, ПАИ

«С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за пиаром и не гонимся», - прокомментировал митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов) решение о введении официальной аккредитации для экскурсоводов, работающих в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 18 января. Напомним, с 1 января только паломническая служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря имеет право проводить экскурсии по обители.

Митрополит отметил, что Псково-Печерский монастырь - один из самых значимых памятников духовной и светской истории и единственный из больших монастырей, где «экскурсии проводились совершенно спонтанно и людьми, зачастую неподготовленными к экскурсионной деятельности». «Мы с большим уважением относимся к экскурсионному сообществу Пскова, готовы с ними работать», - заверил митрополит Тихон. Однако, по его словам, часть экскурсоводов показывают непрофессиональное отношение к своей работе, чему есть множество примеров.

Кроме исторических ошибок митрополит отметил то, что является особо болезненнымдля представителей монастыря: например, заявления некоторых экскурсоводов о том, что предание церкви о Богородице – «сказки для умственно отсталых». «Поэтому мы приняли решение об официальной аккредитации экскурсоводов. Это законное решение», - заявил владыка. Он уточнил, что представлять к аккредитации будет монастырь, при этом важно, чтобы человек был «профессионалом в своем деле». Тихон отметил, что были случаи, когда псевдоэкскурсоводы брали плату в 500 рублей просто за вход в монастырь и в пещеры, несмотря на то, что это делается бесплатно.

На данный момент в монастыре трудятся 28 экскурсоводов, с ними оформлены официальные договоры. «Это не монахи и не пришлые люди из Москвы. Это жители Пскова, Печор, специалисты-историки, краеведы, гуманитарии с высшим образованием», - рассказал глава Псковской митрополии. По его словам, все они способны пройти аккредитацию в ПсковГУ, с которым монастырь заключает договор на оказание такого рода услуг.

Аккредитация запланирована на конец февраля, все желающие профессиональные экскурсоводы смогут пройти её после представления монастырю. Тихон уточнил, что за аккредитацию Псковским государственным университетом будет взиматься плата, но заверил, что она будет «посильной». Аккредитация будет предоставляться на срок в три года.

«Вся экскурсионная деятельность платная - от 100 до 150 рублей за человека в групповой экскурсии, - продолжил Тихон. - Если люди не в состоянии заплатить, то должны заявочным порядком об этом сообщить и попросить о бесплатной экскурсии. И им предоставят бесплатную экскурсию». То же самое касается паломнического центра монастыря. Сейчас стоимость проживания в обычном номере составляет 200 рублей в сутки, стоимость обеда - 100 рублей. Если человек пишет прошение о бесплатном проживании и питании, то ему идут на встречу. «Любой памятник архитектуры требует ремонта и обслуживания, и Псково-Печерский монастырь - не исключение», - заметил Тихон и пояснил, что полученные от экскурсионного обслуживания и работы паломнического центра деньги идут на ремонт и реставрацию обители. «Не вижу в этом ничего зазорного», - заявил митрополит.

Он напомнил, что и в Троице-Сергиевой лавре, и в Серафимо-Дивеевском монастыре, и на Соловках экскурсии ведут лицензированные экскурсоводы. Тихон также добавил, что наконец-то экскурсоводы будут платить налог. «Это нормальная цивилизованная история, которая должна была случиться», - заключил он.