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Общество

Кабмин поддержал законопроект о недопустимости оскорбления госсимволов

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что российское правительство положительно отозвалось о законопроектах о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете и о блокировке фейковых новостей, передает РИА «Новости».

По его словам, со стороны правительства были получены положительные заключения на данные законопроекты.

Депутат добавил, что законодательные инициативы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник, 21 января.

Ранее Гентпрокуратура призвала взвешенно подойти к доработке законопроекта об ответственности за фейки.

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