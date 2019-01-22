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Общество

Размер платы за отопление в России будет определяться с учётом потребления теплоэнергии

Минстрой России разработал поправки, позволяющие определять плату за отопление с учетом потребления тепловой энергии на квартиру или нежилое помещение и мест общего пользования в доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соответствующее постановление было подписано Правительством 28 декабря. 

«Если в квартире установлен индивидуальный прибор учета тепла, то ее собственник сможет рассчитываться по его показаниям вне зависимости от факта наличия таких приборов в других квартирах. К этим показателям будет добавлена высчитанная по специальной формуле добавленная плата за общедомовые помещения, соответственно, общая сумма платежа потребителя будет максимально уточнена и прозрачна», - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров на совещании в Совете Федераций по теме «О совершенствовании регулирования деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами» 21 января.

Кроме того, данными изменениями решается проблема индивидуального отопления – те, кто в установленном порядке перешли на индивидуальное отопление, будут платить только за отопление мест общего пользования. Таким образом, задвоения платы за отопление (за индивидуальное и централизованное) больше не будет.

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