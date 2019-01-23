Отремонтированный выставочный зал и несколько мастерских повреждены в результате пожара в доме Сафьянщикова в Пскове

13:42, 23 января 2019, ПАИ

Отремонтированный в ноябре 2018 года выставочный зал и несколько мастерских повреждены в результате пожара в доме Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель движения «Псков-АРТ» Ирина Жбанова [здание находится в пользовании группы художников - ред.]

По словам Ирины Жбановой, причины возгорания пока неизвестны, на месте всё ещё работают пожарные, к ним также подключились следователи.

«Выгорела мастерская Николая Самойленко и повреждён выставочный зал на первом этаже. Мы там делали ремонт в ноябре, теперь ремонт уничтожен. И картины Анатолия Жбанова, 10 работ, подлежат реставрации. Мастерские на втором этаже не пострадали за исключением мастерской Вероники Кучеровской, которая как раз находится над рабочим местом Самойленко. Будем всё восстанавливать», - добавила Ирина Жбанова.

Напомним, пожар в здании, которое является памятником регионального значения, произошёл сегодня, 23 января, около 9:30.