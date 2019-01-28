Более 600 млн рублей налогов перечислила РЖД в бюджет Псковской области

18:00, 28 января 2019, ПАИ

В 2018 году сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области составила 604,1 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Налоговые перечисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 4,83 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области направлено 3,98 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет республики Карелия - 1,57 млрд рублей, Тверской области – 1,16 млрд рублей, Мурманской области – 946 млн рублей, Новгородской области – свыше 588,7 млн рублей. В общей сложности в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, направлено налогов на 13,69 млрд рублей.

«ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов», - отметили в пресс-службе компании.