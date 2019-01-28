Состояние школьных автобусов в Острове проверили автоинспекторы и детский омбудсмен

18:17, 28 января 2019, ПАИ

В Острове сотрудники Госавтоинспекции совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой проверили состояние автобусов, используемых для доставки школьников к образовательным учреждениям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время школьники Острова добираются до образовательных организаций на 22 автобусах, задействованных в пригородном сообщении, и на четырех городских. Автоинспекторы проверили состояние транспортных средств, исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, прохождение технического осмотра. Инспекторы акцентировали внимание водителей автобусов на особенностях зимней погоды, которая может неблагоприятно влиять на дорожную ситуацию.

В рамках проверки установлен факт нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, водитель автобуса ПАЗ-3205, осуществлявший движение по маршруту Остров - Линово, не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Возбуждено дело об административном правонарушении. При обследовании улично-дорожной сети около школы № 7 в Острове было выявлено наличие снежного вала вблизи пешеходного перехода, который ограничивал подход к нему. Составлен соответствующий акт, выдано предписание директору ООО ДСПМК «Островская».

Кроме того, полицейские провели с водителями автобусов индивидуальные инструктажи, обратив особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД попросили их напоминать несовершеннолетним о правилах перехода проезжей части. Затем стражи порядка ответили на вопросы водителей, которые касались изменений в Правилах дорожного движения Российской Федерации и установленной ответственности за их нарушение.