Усвяты и Новосокольники отпраздновали годовщины освобождения от фашистских захватчиков

18:13, 29 января 2019, ПАИ

29 января в Усвятах прошли памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этот день у братского захоронения на Замковой горе собрались представители органов исполнительной власти области и муниципального образования, жители поселка, ветераны и молодежь. К подножию памятника на братском захоронении они возложили венки и цветы, чтобы почтить память погибших на усвятской земле в годы Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия продолжились митингом в районном Доме культуры.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к жителям Усвят обратился его заместитель Николай Цветков. «Победа далась огромной ценой, которую заплатили воины со всей территории Советского Союза. Их героическими усилиями удалось спасти узников гетто, а затем превратить Усвяты в один из ключевых опорных пунктов фронта — северную часть «Витебских врат». До конца войны поселок неоднократно становился местом ожесточенных сражений. Вернувшимся из эвакуации людям пришлось фактически отстраивать его заново. Но ничто не смогло сломить волю и любовь к Отечеству ваших земляков, жажду труда и готовность к усердной работе. Память об их военных и трудовых подвигах будет жить вечно», — сообщается в приветственном адресе главы региона.

После выступления официальных лиц для гостей и жителей поселка состоялся праздничный концерт. На сцене ДК прошел и традиционный фестиваль патриотической песни «Сердце солдата», в котором приняли участие вокальные коллективы Усвятского и Невельского районов, с творческими номерами также выступили учащиеся детской музыкальной школы и средней школы Усвят.

Кроме того, 75-ю годовщину освобождения города отпраздновали сегодня и в Новосокольниках. Череда торжественных мероприятий началась с открытия мемориальной доски первому коменданту города Николаю Вивчарю. Памятная табличка была установлена на месте дома, где после боев за освобождение города был водружен флаг.

Затем у мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг. В районном Доме культуры в этот день была подготовлена тематическая программа «Навеки памятен тот день», а в краеведческом музее состоялась традиционная встреча ветеранов района с руководством города.