В поступившем в Псков нидерландском корме для животных найдены ГМО-компоненты

12:38, 31 января 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники Россельхознадзора вернули поставщику из Нидерландов 5 партий корма в связи с выявлением незаявленных ГМО-компонентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ноябре 2018 года в адрес предприятия, зарегистрированного в Пскове, поступили 5 партий заменителя цельного сухого молока «Милькивин йогурт», предназначенного для кормления животных. Продукция весом 68 тонн была произведена нидерландским предприятием «Sloten B.V.» с использованием сои, не содержащей ГМО.

Специалисты Управления Россельхознадзора отобрали пробы для исследований на наличие ГМО, идентификацию линий ГМО и количественный анализ линий, не заявленных при регистрации корма. При проведении лабораторных исследований в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» выявлено несоответствие образца ветеринарно-санитарным требованиям, в образцах товара обнаружены ГМО растительного происхождения, превышающие допустимое нормативное значение.