5 заявок поступили в псковский Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России»

11:52, 01 февраля 2019, ПАИ

В Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России», открытый в Псковской области в конце прошлого года, поступили 5 заявок. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Один из проектов под названием «Героев забывать нельзя: улицы города» предполагает проведение патриотических мероприятий для школьников. Второй - «Навигатор в мире профессий» - направлен на улучшение ситуации с профессиональной подготовкой учащихся школ-интернатов. Кроме того, есть идея организовать «Школу молодой семьи», которая будет способствовать укреплению институтов семьи, материнства и детства через проведение просветительских и профилактических мероприятий. Еще одна заявка связана с развитием Псковского музея флота, которому необходимы новые витрины и оборудование. Также требуется помощь в благоустройстве культурно-исторического места в Красногородском районе, уже подготовлен проект «Лямоновский усадебный парк: из прошлого в настоящее».

Все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения, и в перспективе их авторам будет оказана возможная поддержка, сказал председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Дмитрий Хритоненков.

Отметим, всего Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» (ЦПГИ) оказал поддержку в реализации 271 инициативы от некоммерческих организаций и гражданских активистов. За пять месяцев работы в региональные наблюдательные советы ЦПГИ подано 430 заявок.

Чаще всего гражданские активисты и некоммерческие организации просят помощи в поиске спонсоров и волонтеров, транспортной поддержке, а также предоставлении помещений. Большая часть обращений касается поддержки проектов, направленных на работу с пенсионерами, инвалидами и молодежью, рассказал сопредседатель Координационного совета сторонников партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он подчеркнул, что важнейшее направление работы центра – поддержка инициатив и проектов по социальной защите многодетных матерей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

«Много поступает инициатив, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья, - продолжил Боярский. - Также стало больше обращений от военно-патриотических организаций в связи с приближающимся празднованием 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Днем памяти воинов-интернационалистов, оказываем им содействие в поиске помещений, привлечении волонтеров».

Отправить свою заявку в Центр гражданских инициатив в Псковской области можно на адрес электронной почты: rikpskov@mail.ru. Справки предоставляются по телефону 8(8112) 72-74-09.