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Общество

Спецприемник открылся в псковском УМВД России

В Пскове в городском Управлении МВД РФ состоялось торжественное открытие специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В церемонии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский., начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, а также Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и представители Общественной наблюдательной  комиссии  региона.

Собравшиеся осмотрели  медпункт, пищеблок и другие помещения. Особое внимание было обращено на их санитарное состояние и техническую оснащенность. Как отметили в ведомстве, учреждение отвечает всем современным требованиям и нормам. Сотрудники  спецприемника уже  начали свою работу.

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