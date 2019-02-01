Спецприемник открылся в псковском УМВД России

17:37, 01 февраля 2019, ПАИ

В Пскове в городском Управлении МВД РФ состоялось торжественное открытие специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В церемонии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский., начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, а также Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.

Собравшиеся осмотрели медпункт, пищеблок и другие помещения. Особое внимание было обращено на их санитарное состояние и техническую оснащенность. Как отметили в ведомстве, учреждение отвечает всем современным требованиям и нормам. Сотрудники спецприемника уже начали свою работу.