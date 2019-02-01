В администрации области прошло совещание по подготовке 30-летней годовщины вывода войск из Афганистана

19:30, 01 февраля 2019, ПАИ

В пятницу, 1 февраля, в администрации Псковской области прошло совещание по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 30-годовщине вывода войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентсту информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии принимали участие руководство органов исполнительной власти региона, структурных подразделений Аппарата Администрации региона, представители правоохранительных структур, военного комиссариата и общественных ветеранских организаций.

В рамках совещания была проанализирована готовность муниципальных образований к проведению мероприятий, приуроченных к памятной дате, а также поднимался вопрос обеспечения общественной безопасности и правопорядка при их проведении.

Центральное мероприятие пройдет 15 февраля в Пскове. Памятный день по традиции начнется с церемонии возложения цветов к мемориалу «Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия», расположенному у Дома офицеров. Затем в Большом концертном зале Псковской филармонии пройдет торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт.

Во время торжественных мероприятий в Пскове и муниципальных образованиях всем ветеранам боевых действий, проходивших на территории Афганистана, будут вручены юбилейные медали. Всего на территории региона проживает около 2,2 тыс воинов-афганцев.

Напомним, что вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года.