Власти Кабо-Верде нашли на судне с 11 россиянами 9,5 тонн кокаина

13:59, 02 февраля 2019, ПАИ

Власти западноафриканского островного государства Кабо-Верде задержали по подозрению в контрабанде наркотиков 11 российских моряков — экипаж грузового судна под флагом Панамы, на борту которого было обнаружено 9,5 тонн кокаина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Кабо-Верде Алексея Дубовицкиого.

«Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами. Сейчас подробной информации пока сообщить не можем», — сказал он.

О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser сообщил 1 февраля Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того как полиция обнаружила на судне 9,5 т кокаина.

Сообщалось, что судно под флагом Панамы вышл​о из одного из портов этой страны 4 января и направлялось в Марокко, однако ему пришлось сделать вынужденную остановку ​на Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам. 31 января судно пришвартовалось в порту Прая (Кабо-Верде), и на его борту местная полиция обнаружила партию наркотиков.