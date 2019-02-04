Социально значимые объекты в псковских сёлах обеспечат доступом к сотовой связи и интернету

12:38, 04 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» социально значимые объекты на селе обеспечат доступом к сотовой связи и интернету, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева.

На территории региона развернут опытный участок по прокладке беспроводной сети передачи данных, которые позволят обеспечить качественный доступ к Интернету. Общая оценочная протяженность планируемых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до антенно-мачтовых сооружений (АМС) РТРС в Псковской области — более 200 км, что составляет порядка 95% охвата населения с использованием существующих АМС ФГУП РТРС.

Уже в ближайшее время среди операторов связи будет запущены конкурсные процедуры на проведение работ по прокладке линий связи.

«После прокладки линий и установки на социально значимых объектах необходимого оборудования, усилиями региональной власти будет продолжена работа по обеспечению доступа жителей этих населенных пунктов, а также предприятий к беспроводному Интернету и более качественному приему сотовой связи», — подчеркнул Денис Матвеев.

В настоящее время Псковская область готова к реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Уже в этом году в регионе появится промышленный Интернет, который повысит уровень безопасности при передаче данных, а также позволит использовать данную технологию для реализации проекта «Умный город». Также в рамках реализации нацпрограммы будет обеспечен 100% доступ к сети Интернет медицинских организаций.

Кроме того, регион ведет полномасштабную работу по подготовке специалистов, владеющих навыками работы в области цифровой экономики. В ПсковГУ разрабатываются специализированные учебные программы, и к 2021 году вуз начнет выпуск специалистов. К 2024 году в регионе также должны появиться и современные образовательные центры, где основам цифровой экономики будут обучать школьников и студентов.