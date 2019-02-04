Почти в 6 раз Псковская область увеличила объём экспорта обработанной древесины

14:45, 04 февраля 2019, ПАИ

За 3 года (по сравнению с 2015 годом) объем экспорта обработанной древесины из Псковской области увеличился в 5,8 раза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аналитическом центре GS Group.

При этом соседние с Псковской областью регионы, за исключением Ленинградской области, демонстрируют негативную динамику. В Новгородской области объем экспортируемых пиломатериалов уменьшился на 7%, в Тверской - на 34%. Аналитики отметили, что в 2015 году объем экспорта обработанной древесины из Тверской области превышал показатель Псковской области в 5,8 раза, по итогам 2018 года Псковская область опережает Тверскую в 1,79 раза.

Под данным Псковстата, на конец 2017 года в Псковской области функционировали 275 предприятий, занимающихся обработкой древесины. Их совокупный оборот в 2017 году составил 1173 млн рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2015 года.