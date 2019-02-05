Член Общественной палаты региона просит освободить проходы между стеллажами в псковском гипермаркете

14:07, 05 февраля 2019, ПАИ

Член комиссии по общественному контролю Общественной палаты Псковской области Наталья Никифорова просит «обратить внимание надзорные органы Пскова и Псковской области на систематическое нарушение безопасности граждан» в гипермаркете «Лента», расположенном в Пскове, по адресу ул. Труда, 54. По ее мнению, «перекрытые контейнерами и товаром проходы могут стать препятствием в случае пожара или других внештатных ситуаций». Об этом общественница сообщила Псковскому агентству информации.

По ее словам, она будучи в гипермаркете, она уже дважды «обратила внимание на то, что в магазине перекрыты, фактически, все проходы между стеллажами с товаром». Однако просьба «убрать товар и коробки, которые мешают покупателям», осталась без удовлетворения.