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Общество

Для 1909 жителей Псковской области завершилась Программа софинансирования пенсий

Для 1909 жителей Псковской области завершилась Программа софинансирования пенсий, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. Это те, кто сделал взносы самыми первыми – в 2009 году. В 2018 году у них была последняя возможность сделать взнос и получить в 2019 году софинансирование от государства.

Напомним, что программа рассчитана на 10 лет с момента уплаты первого взноса. При этом пополнение «накопительного счета» за счет своих денежных средств возможно и далее, но уже без участия государства. Все уплаченные взносы, аналогично с уплаченными ранее, будут инвестироваться управляющей компанией, либо негосударственным пенсионным фондом.

Всего в Программе софинансирования пенсий участвуют более 62,5 тысяч жителей Псковской области. За все время действия программы они перечислили около 265 млн рублей. Те, кто первый взнос сделал после 2009 года, в 2019 году по-прежнему могут перечислять от 2 до 12 тысяч рублей и рассчитывать на аналогичную сумму от государства на будущий год.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства выплачиваются при выходе на пенсию (или будут выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина). Напомним, что с 2015 года изменились сроки обращения за единовременной выплатой – получить ее можно один раз в пять лет (участники программы чаще всего получают пенсионные накопления как раз в виде единовременной выплаты).

Подробная информация о Программе софинансирования пенсий – на сайте www.pfrf.ru.

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