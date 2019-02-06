Участники чемпионата Worldskills Russia показали мастерство в компетенции «Спасательные работы»

12:35, 06 февраля 2019, ПАИ

В период с 4 по 8 февраля в Псковской области проходит третий региональный чемпионат Worldskills Russia («Молодые профессионалы»). В проведении компетенции «Спасательные работы» активное участие принимают представители Главного управления МЧС России по Псковской области – пожарные и спасатели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС в качестве экспертов оценивали точность и правильность выполнения заданий, умение конкурсантов обращаться с пожарно-техническим оборудованием и аварийно-спасательным инструментом. На этой площадке молодые профессионалы проходили ряд испытаний: надевание на время боевой одежды пожарного, извлечение пострадавшего из-под завала, оказание помощи пострадавшему, тушение пожара, поиск пострадавшего в «лабиринте».



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области





















В задании «Пожарная эстафета» участники соревнований демонстрировали физические, скоростные и профессиональные качества. Члены команд преодолевали барьеры и лаз, осуществляли боевое развёртывание, прокладывали рукавную линию, тушили условное возгорание.

«Зрелищным и насыщенном эмоциями стало извлечение пострадавшего из повреждённого в результате ДТП автомобиля. Задание включало в себя разведку повреждённой техники и пострадавшего в результате ДТП, деблокирование и транспортировка потерпевшего в безопасное место и оказание ему первой помощи», - рассказали в МЧС.

Worldskills International — это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

В Псковской области чемпионат собрал около 150 участников. Это юноши и девушки, учащиеся средних специальных образовательных учреждений и школ не только региона, но и Московской области, Новгорода, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Торжественное открытие мероприятия состоялось 4 февраля в актовом зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

В этом году количество конкурсных площадок увеличено до семи: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах». Площадки конкурса расположены в Пскове, Великих Луках и Опочке. На базе образовательных учреждений в этих городах состоятся соревнования по ряду компетенций.