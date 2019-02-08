Молиться об исцелении от грудных болезней советует 8 февраля народный календарь

09:50, 08 февраля 2019, ПАИ

8 февраля по народному календарю наступил Федор-поминальник, пишет портал calend.ru.

Преподобный Феодор Студит, память которого отмечается в этот день, родился в 758 году в Константинополе и получил широкое и разностороннее образование. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора Константина VI Багрянородного после жестоких мучений был сослан в заточение. Позже, в царствование императрицы Ирины, преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший Студийский монастырь, в котором и сейчас покоятся его мощи. Перу преподобного принадлежит немало душеполезных книг.

Преподобный Феодор, как при жизни, так и по кончине совершил много чудес. Призывающие его имя избавлялись от пожаров, от нападения диких зверей, получали исцеление от недугов.

Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите по двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование». Кроме того, в этот день было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.