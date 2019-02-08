Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля

13:07, 08 февраля 2019, ПАИ

С 12 по 14 февраля в Псковской и Новгородской областях в рамках военно-патриотической акции «Лыжный десант: добровольцы - по пути партизанского обоза. Дорога через фронт 77 лет спустя!» пройдёт комбинированный лыжный десант. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта АНО «Губернский автодесант», член Общественной палаты Псковской области, главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» Олег Константинов, лыжный десант состоится впервые за постсоветский период и будет реализован в рамках выигранного президентского гранта по партизанской тематике.

Старт акции состоится 12 февраля в 9:00 в Нивках, а завершится лыжный десант 14 февраля в 14:00 на трассе Холм - Поддорье. От псковской стороны в акции примут участие от 15 до 45 человек, включая группу сопровождения, гостей и волонтеров.

В рамках лыжного десанта запланированы встречи псковичей на реке Полисть с новгородскими проводниками и местными жителями, две ночёвки в деревнях Заполье и Нивки, митинг на месте перехода линии фронта у памятного обелиска на трассе Холм - Поддорье. «В этой символической встрече примут участие гости и волонтеры из Санкт-Петербурга и Пскова, а также руководители местной власти из Поддорья и Холма», - уточнил Олег Константинов.

В Новгородской области 14 февраля в 14:00 запланирован митинг и награждение памятными медалями и грамотами активных участников десанта, а также вручение новгородцам и ленинградцам символического хлебного каравая, гильзы с дедовичской землёй, детских рисунков и грамот.

Кроме того, в рамках акции состоится передача руководству Холмского района партизанской иконы Казанской Божьей Матери, которую обнаружили дедовичские поисковики Александра Грабчука в одном из базовых лагерей партизанского края, после чего доставили её в Рдейский монастырь.

Руководитель проекта АНО «Губернский автодесант» напомнил, что последний лыжный десант был совершен в марте 1942 года и доставил для жителей блокадного Ленинграда 223 подвода с продовольствием (28 тонн муки и свыше 14 тонн других продуктов).

Олег Константинов также отметил, что акции ««Губернского автодесанта» в Партизанском крае проходят в два этапа. Так, в январе состоялся пробный разведывательный марш-бросок на место базового лагеря 2-й Ленинградской партизанской бригады, где была спрятана, а позднее обнаружена легендарная печатная машинка «Бостонка», на которой печатались партизанские газеты. «Нами здесь установлены памятная табличка и указатели», - добавил он и уточнил, что именно отсюда два года назад местные жители, школьники и дедовичские поисковики направили письмо депутатам Псковской области о присвоении Дедовичскому району звания «Край Партизанской Славы». Здесь же 19 января была воздвигнута памятная табличка в честь 75-летия освобождения всего Партизанского края и 100-летия писателя Ивана Виноградова.

Добавим, что всего в рамках президентского гранта АНО «Губернский автодесант» с ноября 2018 по январь 2019 года были проведены 4 разведывательных десанта, обследованы все 50 километров пути. Свои десанты участники акции в этот раз посвящают 100-летию партизана, писателя, журналиста и автора книги «Дорога через фронт» Ивана Виноградова, 75-летию освобождения Ленинграда и всех районов Партизанского края от немецко-фашистских захватчиков.