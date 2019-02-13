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Общество

Условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2019 года согласовали депутаты Псковской гордумы

Сегодня, 12 февраля, в ходе очередной 20-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва депутаты рассмотрели и одобрили ряд имущественных вопросов. В частности, парламентарии согласовали вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года №795.

Далее парламентарии дали согласие детскому саду №56 «Ягодка» на предоставление в аренду нежилого помещения по адресу: улица Коммунальная, 74 под кружок хореографии, детскому саду №20 - помещение по улице Гражданской 20-а для осуществления деятельности по фотосъемке, Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс» - помещение на Набережной реки Великой, 16 для проведения тренировок по баскетболу и волейболу, Средней общеобразовательной школе №23 с углубленным изучением английского языка - часть здания по улице Розы Люксембург, 18 с целью реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Также Детской школе искусств согласовали предоставление в аренду части здания по улице Олега Кошевого, 8 под установку аппарата-связки по продаже горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках.

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